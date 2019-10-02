شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مواجهات دوري أبطال أوروبا.. اليوم والان مع التفاصيل

يشهد اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. ويستعرض موقع "السعودية نيوز" المباريات التي يشهدها دوري الأبطال اليوم. # مواجهات الساعة 7 مساءًا بتوقيت القاهرة _ سلافيا براج التشيكي X بروسيا دورتموند الألماني _ جينك البلجيكي X نابولي الإيطالي # لقاءات الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة Advertisements _ ليفربول الإنجليزي X ريد بولز سالزبورج النمساوي _ برشلونة الإسباني X إنتر ميلان الإيطالي _ فالنسيا الإسباني X أياكس أمستردام الهولندي _ تشيلسي الإنجليزي X ليل الفرنسي _ زينت الروسي X بنفيكا البرتغالي _ لايبزيج الألماني X أوليمبك ليون الفرنسي

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