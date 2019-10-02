شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي مدرب السد: لن نستسلم لدينا فرصة في لقاء الإياب والان مع التفاصيل

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري، في تصريحات صحفية عقب الهزيمة الثقيلة أمام الهلال السعودي، بذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، أن الفريق لن يستسلم ولديه فرصة للعودة خلال لقاء الإياب.

وأضاف تشافي:"‏كانت النتيجة سيئة للغاية اليوم، إلا أننا لن نستسلم في مباراة الإياب، الأمر لم ينتهي بعد، ومن يدري ربما يتعرضون لظروف مثل التي تعرضنا لها ونصل إلى الفوز، فهناك شوط آخر من 90 دقيقة وسنبذل قصارى جهدنا خلال اللقاء من أجل تحقيق الفوز والصعود المباراة النهائية".

وكان نادي الهلال السعودي قد حقق فوزا كبيرا علي حساب نظيره فريق السد القطري بنتيجة 4 / 1 في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بالمباراة التي جمعت بينهما علي ستاد جاسم بن حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.