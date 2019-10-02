شكرا لقرائتكم خبر عن «الرابع» يحرج تميم قطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أجبر لاعب الهلال محمد الشلهوب في مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس أمام السد القطري ضمن ذهاب نصف النهائي الآسيوي، ‏أمير قطر على مغادرة ملعب المباراة، بعد تسجيله الهدف الرابع.

وبهذا الهدف يكون اللاعب محمد الشلهوب سجل الهدف الثالث له في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

يذكر أن الشلهوب بعد مشاركته في مباراة أمس يصبح أكثر لاعب مشاركة في دوري أبطال آسيا طوال تاريخ هذه البطول بـ82 مباراة.