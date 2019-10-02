حسابياً.. الهلال الأقرب للنهائي

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) بعد فوز الهلال على السد القطري أمس ضمن ذهاب دور الـ4 من البطولة الآسيوية بنتيجة 4/1، أصبح الزعيم الأقرب للتأهل إلى نهائي آسيا إذ إن الفوز والتعادل بأي نتيجة أ‏و الخسارة بفارق 3 أهداف يمنحه الأفضلية في التأهل، فيما يتطلب من فريق السد القطري الفوز بفارق 4 أهداف.

بعد فوز الهلال على السد القطري أمس ضمن ذهاب دور الـ4 من البطولة الآسيوية بنتيجة 4/1، أصبح الزعيم الأقرب للتأهل إلى نهائي آسيا إذ إن الفوز والتعادل بأي نتيجة أ‏و الخسارة بفارق 3 أهداف يمنحه الأفضلية في التأهل، فيما يتطلب من فريق السد القطري الفوز بفارق 4 أهداف.

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