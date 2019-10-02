شكرا لقرائتكم خبر عن «غوميز» يفطر بثنائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أفطر المهاجم الفرنسي وهداف فريق الهلال غوميز في مرمى السد القطري، بعد صيامه 4 مباريات على التوالي، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن ذهاب دور الـ4 من البطولة الآسيوية إذ أحرز هدفين مواصلا اعتلاءه قائمة هدافي البطولة الآسيوية بـ9 أهداف.

وكان غوميز غاب عن التسجيل منذ مواجهة الفيحاء ثم مباراتي الاتحاد آسيوياً ودورياً حتى نهاية لقاء التعاون في الجولة الخامسة، وظل صائماً قرابة 360 دقيقة عن هز شباك الخصوم. وبعد العودة للتهديف في مباراة مهمة، قدمت الجماهير الهلالية شكرها وتقديرها عبر «تويتر»، مطالبة غوميز بالاستمرار بتسجيل الأهداف في المباريات القادمة.