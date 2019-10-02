الآسيوي ينصف الفرج

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) حصل لاعب الهلال سلمان الفرج على أفضل لاعب في مباراة فريقه التي أقيمت أمس ضمن ذهاب دور الـ4 من البطولة الآسيوية، بعد أن تم اختياره من قبل ‏الاتحاد الآسيوي، إذ قدم أداءً مميزاً وكان حلقة وصل بين الدفاع والهجوم. حصل لاعب الهلال سلمان الفرج على أفضل لاعب في مباراة فريقه التي أقيمت أمس ضمن ذهاب دور الـ4 من البطولة الآسيوية، بعد أن تم اختياره من قبل ‏الاتحاد الآسيوي، إذ قدم أداءً مميزاً وكان حلقة وصل بين الدفاع والهجوم. وكان الفرج أكثر لاعب مرر تمريرات صحيحة بـ66 تمريرة وبنسبة 93% وأكثر من مرر كرات طويلة صحيحة بنسبة 100%.



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