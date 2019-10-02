المولد ونور يدعمان النمور

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) بارك النجم الاتحادي فهد المولد لجماهير العميد الوفية الفوز الثمين على فريق التعاون في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من دوري كأس الأمير

بارك النجم الاتحادي فهد المولد لجماهير العميد الوفية الفوز الثمين على فريق التعاون في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتواجد المولد للمرة الأولى في استاد الجوهرة بجدة الموسم الحالي برفقة القائد الاتحادي السابق محمد نور في منصة استاد الجوهرة بجدة. وكان المولد طالب الجماهير الاتحادية بضرورة الحضور والمساندة للفريق الكروي من أجل تحقيق الانتصارات وحصد النقاط في الدوري.

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