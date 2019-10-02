شكرا لقرائتكم خبر عن روما ينفرد بالصدارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) انفرد المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الاتحادي رومارينهو بصدارة الهدافين في دوري كأس الأمير انفرد المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الاتحادي رومارينهو بصدارة الهدافين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن سجل الهدف الخامس الشخصي له في شباك التعاون أمس في المباراة المؤجلة التي جمعت الفريقين على استاد الجوهرة في جدة، ضمن مباريات الجولة الثانية في الدوري، وأسهم «روما» في تقدم فريقه للمركز الثالث برصيد 9 نقاط. من جانبه، أهدى اللاعب رومارينهو الهدف والفوز للجماهير الاتحادية التي تستحق الكثير منه وزملائه اللاعبين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روما ينفرد بالصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.