شكرا لقرائتكم خبر عن خوزيه مورينيو لـ الخليج 365 : البرتغاليون تفوقوا في الملاعب السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

وصف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، تجارب مواطنيه المدربين في المملكة بالناجحة.

وقال ردا على سؤال "الخليج 365" حول اطلاعه على تجارب المدربين البرتغاليين في السعودية: «سعيد بالنجاحات التي حققها المدربون البرتغاليون في السعودية خصوصا الموسم الماضي، بعد أن حقق خيسوس كأس السوبر مع الهلال ومواطنه روي فيتوريا بطولة الدوري مع النصر، بجانب بيدرو الذي حقق كأس الملك مع التعاون».

وأضاف مورينيو: «أعرف بعض الأسماء التي قدمت للمملكة لكن بعدي عن البرتغال بسبب انشغالي بالتدريب خارجها جعلني غير متواصل مع المدربين داخل البرتغال، لكن معظم الأسماء التي قدمت للمملكة أسماء كبيرة ومعروفة وأنا سعيد بنجاحاتها».

وأوضح ردا على أسئلة "الخليج 365" في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مدينة جدة أمس، أن سبب نجاحات المدربين البرتغاليين يعود لجودتهم العالية وقدرتهم على التأقلم مع البيئة المختلفة بجانب تحقيقهم للنتائج الإيجابية.

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ونفى مورينيو تلقيه عروضا من الخليج، مبينا أن العرض الذي تلقاه آسيويا كان من الصين إلا أنه رفض العرض لأن هدفه ليس المال، إذ إن فكره منصب على إكمال مسيرته في أوروبا بالوقت الحالي وتدريب أحد أنديتها الفترة القادمة.

وكان معهد إعداد القادة نظم أمس بمدينة جدة محاضرة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بمشاركة المدربين السعوديين والمهتمين بالجانب الفني في رياضة كرة القدم.

وتخلل المحاضرة التي قدمها المدرب البرتغالي ضيف معهد إعداد القادة التي امتدت لساعتين، طرح الأسئلة من المدربين والصحافيين على مورينيو بعد نهاية المحاضرة.

وأوصى مورينيو المدربين السعوديين بضرورة مواصلة الجد والاجتهاد وتطوير أنفسهم بشكل مستمر وعدم التوقف عند نقطة معينة، مستدلا بتجربته الشخصية حيث يحرص في كل يوم على تعلم أمور جديدة في عالم التدريب، مطالبا هيئة الرياضة بالتعاون مع اتحاد القدم بتدريب وتأهيل المدربين الوطنيين وإتاحة الفرصة لهم لتدريب الأندية في الدوري المحلي حتى يتطوروا بشكل أفضل، مشددا على أن استمرار الاستعانة فقط بالمدربين الأجانب لن يسهم في تطور المدرب المحلي.