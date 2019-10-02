شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: أتمنى من المدربين الوطنيين الاستفادة من مورينيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أبدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية أبدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل سعادته بلقائه بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يزور المملكة حالياً لإلقاء محاضرة تعنى بالجانب الفني في كرة القدم، وذلك في معهد إعداد القادة بجدة. جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» قال فيها: «سعدت بلقاء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وأتمنى أن يستفيد المدربون الوطنيون والمهتمون بكرة القدم من المحاضرة التي سيقدمها اليوم، وما يملكه من خبرات في عالم التدريب الحديث». من جانبه، التقى المدرب جوزيه مورينيو عددا من الأطفال الموهوبين في كرة القدم، وقدم لهم بعض النصائح التي تخدمهم في مشوارهم الكروي.



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