شكرا لقرائتكم خبر عن داكوستا في الخارج.. «علاج واستجمام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها أن مدرب الفريق الاتحادي سييرا تذمر من الغياب الدائم للاعب المغربي داكوستا المحترف في صفوف العميد للمرة الثانية في أقل من شهر بسبب الإصابات التي يدعيها، وكان المدافع داكوستا غادر لفرنسا أواخر شهر أغسطس الماضي من أجل عرض إصابته على أحد الأطباء إثر تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية في التدريب الذي جاء عقب مباراة الفريق الاتحادي الأولى أمام الرائد في الدوري، واستغل فترة التوقف للدوري بسبب أيام الفيفا، ومن ثم عاد للمشاركة في التدريبات وشهدت مباراة ضمك تواجده في التشكيلة الأساسية، وتسبب بخطأ فردي في تسجيل ضمك للهدف الأول في اللقاء الذي خسر العميد نتيجته 2/‏1، ومن ثم شارك في مباراة الهلال التي خسرها الفريق الاتحادي 3/‏1، وغاب عن مباراة الشباب إثر تعرضه لآلام في الظهر، وأعلن النادي أمس الأول مغادرته للخارج من أجل خضوعه لمزيد من الفحوصات الطبية على موضع إصابته وتلقي العلاج اللازم، وكان الجهاز الطبي بنادي الاتحاد قام بالتواصل مع طبيب متخصص لعرض إصابة داكوستا وتم تنسيق موعد الفحوصات الخارجية، ويأتي غياب داكوستا متزامنا مع فترة التوقف الثانية للدوري بسبب أيام الفيفا، وبذلك يتواصل غياب اللاعب عن مباراتي الفريق الاتحادي أمام التعاون أمس، والحزم يوم الجمعة القادم في الدوري، وتقف إدارة النادي مكتوفة الأيدي تجاه اللاعب داكوستا وسفره غير المبرر للخارج وعرض إصابته في هذا التوقيت المهم.