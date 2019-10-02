شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النهضة» لـ«الخليج 365»: نادينا أمانة.. واحتجاجنا نظامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) تحدث رئيس نادي النهضة لطفي الدوسري عن كسب فريقه الاحتجاج الذي قدمه على فريق القادسية بشأن عدم نظامية مشاركة اللاعب حسن العمري في اللقاء الذي جمعهما في الجولة السابقة من دوري الأمير تحدث رئيس نادي النهضة لطفي الدوسري عن كسب فريقه الاحتجاج الذي قدمه على فريق القادسية بشأن عدم نظامية مشاركة اللاعب حسن العمري في اللقاء الذي جمعهما في الجولة السابقة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى؛ بسبب عدم تنفيذه للعقوبة الصادرة بحقه في لقاء فريقه أمام الحزم، وقال لـ«الخليج 365»: «الحمد الله كسبنا الاحتجاج وأضيفت نقاط المباراة لصالحنا، إذ أنا وأمين عام النادي حضرنا مباراة القادسية والحزم وشاهدنا طرد اللاعب، وتابعنا ذلك في المباريات التي تلتها ولم نشاهد اللاعب قام بتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، فقمنا برصد ذلك، وقدمنا احتجاجا بعد مباراتنا مع الأشقاء في القادسية وكسبنا ذلك». وأضاف الدوسري أن الاحتجاج حق مشروع للجميع ومن مهماتنا في النادي الحفاظ على حقوقه كوننا مؤتمنين عليه، رغم علاقتنا القوية بالأشقاء في نادي القادسية، واستطعنا إعادة حقنا. وعن تخوفهم من إعادة النقاط للقادسية بعد استئناف القرار، قال: «من حق نادي القادسية استئناف القرار طالما يرون أن لهم حقا في ذلك، لكننا واثقون من نظامية إجراءاتنا». وعن تذبذب مستوى الفريق، قال: «دوري الدرجة الأولى معروف بأن لا ثبات فيه وكل ما نطمح له حالياً هو جمع النقاط ومن ثم التفكير في الصعود الذي يعتبر طموح كل الأندية».



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