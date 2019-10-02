شكرا لقرائتكم خبر عن المدلج: الراشد لم يشاورنا وخالف الأنظمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

لم تصمد لجنة المسابقات أكثر من 5 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون قرار تأجيل إحدى مبارياتها، وذلك بعد التصريح الشهير لرئيس اللجنة أحمد الراشد الذي أكد أنهم لن يرضخوا للأندية الكبيرة في عملية تأجيل المباريات، وأصدرت اللجنة أمس الأول قرارها بتأجيل مباراة النصر والفيصلي ضمن الجولة السادسة لتقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر، بدلاً عن يوم السبت 5 أكتوبر، بسبب انشغال ملعب الأمير فيصل بن فهد بفعاليات موسم الرياض.

من جانبه، أوضح رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج، أن تأجيل المباراة ليس في صالح فريقه كونه يقدم مستويات عالية في الفترة الحالية، جاء ذلك في بيان نشره عبر موقع النادي في «تويتر»، قال فيه: «كنت أتمنى نقل مباراة النصر لأي مكان بدلاً من التأجيل، أو تقام في المجمعة على أن تلعب مباراة الدور الثاني في الرياض، لافتاً إلى أن رئيس لجنة المسابقات أحمد الراشد لم يتشاور معهم بخصوص التأجيل، وقد وضعت المواجهة في وقت سيكون الفريق مجبراً على السفر في 3 لقاءات متتالية، وهذا يتنافى مع المعايير التي وضعتها اللجنة، بأن لا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف أو كضيف في الدور الواحد».

وأصيب الشارع الرياضي أمس الأول بخيبة أمل بعد تراجع اللجنة عن تصريحها الشهير والبدء بالتأجيل والتقديم، ولسان حال الشارع يقول موسم الرياض لم يأتِ فجأة!

ولم تستفد رابطة دوري المحترفين من الخطأ المرتكب الموسم الماضي بعد قرار نقل مباراة النصر وأحد من الرياض إلى المجمعة بعد انشغال ملعب الأمير فيصل بن فهد، إذ كان من المفترض على الرابطة أن تبحث أمر إقامة المباريات على ملعب نادي النصر في حال الضرورة وهو الأمر الذي مر عليه هذا القرار.