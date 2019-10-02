شكرا لقرائتكم خبر عن إيلتون: أتمنى العودة لـ «النموذجي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

وجد الفتحاويون أنفسهم يعيشون أصعب فتراتهم على الإطلاق منذ الصعود إلى دوري المحترفين قبل 10 مواسم، وذلك عقب وصول الفريق إلى مباراته الرابعة عشرة على التوالي في الدوري دون تسجيل أي فوز (منذ الجولة التاسعة عشرة في الموسم الماضي وحتى الجولة الخامسة في هذا الموسم). وخاض الفريق 5 مباريات دورية خلال هذا الموسم خسرها جميعها أمام كل من الشباب والنصر والفيصلي والأهلي والوحدة، وتلقت شباكه خلالها 10أهداف، فيما لم يسجل مهاجموه سوى 3 أهداف.

وأصبح بطل الدوري السعودي في موسم ٢٠١٣ يعيش وضعاً ضبابياً للغاية سيقوده إلى الهبوط لمصاف أندية الدرجة الأولى في حال لم يجد الفتحاويون حلاً سريعاً لإنقاذ فريقهم، واستعادة أمجاد النموذجي الذي كسر يوماً ما سطوة الكبار على بطولة الدوري، ونجح في تحقيق المعجزة والظفر باللقب الغالي.

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من ناحيته، تحدث النجم التاريخي لنادي الفتح إيلتون جوزيه عن وضع فريقه السابق، وذلك عبر تصريح خاص لـ "الخليج 365"، إذ قال: «يؤلمني فعلاً وجود نادي الفتح في قاع الترتيب وخسائره المستمرة، ولاشك هذا أمر محزن للغاية بالنسبة لي، خصوصاً أنني عشت أفضل فتراتي الاحترافية في نادي الفتح». وواصل النجم البرازيلي قائلاً: «على الرغم من هذا الوضع، إلا أنني أثق تماماً بقدرة الفريق على تجاوز هذه المرحلة، خصوصاً أنهم يمتلكون مدرباً كبيراً صاحب خبرة عريضة في الدوري السعودي».

وأكد إيلتون بأنه يتابع أخبار الفتح ونتائجه من مقر إقامته في البرازيل، ولكن دون متابعة المباريات نظراً لارتباطاته، مشيراً إلى أنه يمكن أن يتحدث عن احتياجات الفريق للعودة نظراً لعدم معرفته التامة بكافة الأمور إلا أنه يثق بقدرة المدرب التونسي فتحي الجبال وإدارة النادي واللاعبين على انتشال الفريق من قاع الترتيب.

وعن إمكانية عودته إلى الدوري السعودي مجدداً، أشار إيلتون إلى أنه جاهز للعودة في فترة الانتقالات الشتوية، وسيكون سعيداً للغاية في حال سنحت له الفرصة لتمثيل الفتح مجدداً.