شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سنوات شراكة اتحاد السيارات مع عبداللطيف جميل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية توقيعه عقداً رسمياً للشراكة مع عبداللطيف جميل للسيارات الموزع المعتمد لمركبات تويوتا في المملكة العربية السعودية ، في مبادرة جديدة من الشركة لدعم رياضة السيارات السعودية، ويمتد العقد الموقع لمُدة ثلاث سنوات في مرحلته الأولى، مع خيار تمديده لعامَيْن إضافِيَيْن، ثم تجديده لخمس سنوات أخرى.

وقع عقد الاتفاق رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية الأمير خالد بن سُلطان بن عبدالله الفيصل، ومدير عام مؤسسة عبدالله باخشب عبدالله بن سالم باخشب بصفته الشريك التسويقي، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة عبداللطيف جميل حسن جميل عن الجهة الشريكة، وذلك في مقر الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بمدينة جدّة.

واعتبر الأمير خالد أن «هذا الاتفاق يفتح آفاقًا جديدةً لرياضة السيارات السُعودية مع حُصول الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على شراكة مع واحدة من أكبر الشركات السعودية، والأهم من ذلك أنها تُمثِّل ماركة سيارات عريقة لها انتشار واسع في رياضة المحركات. إنه اتفاق يعود بالمنفعة المُتبادلة للطرفين لما فيه خير الرياضة».

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وأضاف الأمير خالد: «آمل أن يُمهِّد هذا الاتفاق لخطوات تالية تُفيد رياضة السيارات السُعودية والشباب المُشارك فيها، ويجذب شركات أخرى لتُقدم دعمها للجميع، سواءً للاتحاد أو للفعاليات التي يُنظمها أو للمُشاركين».

بدوره، أعرب جميل عن فخره بدعم الرياضة السعودية بشكل عام وبطولات السيارات السعودية بشكل خاص، مقدماً شكره وتقديره للأمير خالد على ثقته في عبداللطيف جميل للسيارات ومنحها الفرصة لتكون شريكا للمشاريع الرياضية الوطنية، ومساهمين رئيسيين في هذه المحافل الحيوية التي تدعم قطاع الرياضة المحلي، وتوفر للشباب السعودي فرصاً مهمة للعمل والمشاركة بما يرتقي بهذا القطاع، ويعزز مكانة المملكة على خارطة السياحة والرياضة العالميتين على حدٍ سواء، وهو ما يندرج في صلب رؤية المملكة 2030 التي نتطلّع جميعاً للإسهام في تحقيق أهدافها.

وبموجب العقد الجديد، ستصبح عبداللطيف جميل للسيارات شريكاً رئيسياً لبُطولات السيارات الكُبرى في المملكة، وسيظهر اسم تويوتا تحت المسمى الرسمي «بطولة السعودية تويوتا للسيارات»، التي يندرج تحتها 6 مسابقات مختلفة.