شكرا لقرائتكم خبر عن القحطاني لـ«الخليج 365»: حركة المقهوي غير صحية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)تحدث طبيب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات الدكتور مشبب القحطاني لـ«الخليج 365» عن الحالة الجدلية التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وهي قيام لاعب الأهلي حسين المقهوي بوضع «فكس» على التيشيرت الخاص به في مكان الصدر بالقول «غير صحيح ما تردد بأن هذه الحركة تفتح المسامات وتساعد على التنفس وأن هذه الظاهرة غير صحية وربما تسبب أعراضا وأمراضا أخرى».
وأضاف القحطاني أن ما فعله المقهوي للفت الانتباه وعمل «شو» إعلامي فقط لا غير، إذا كان اللاعب يعرف أن هذه الحركة صحية ومفيدة فيفترض عليه عدم وضعها على التيشيرت مباشرة بل في الجسم حتى تأخذ مفعولها، متمنيا من الجميع قبل استخدام أو تناول أي شيء له تأثير بالصحة استشارة طبيب مختص في ذلك.
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