شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد القدم يأخذ بمقترح الرفاعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

امتدح رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق الدكتور أيمن الرفاعي سياسة لجنة الانضباط والأخلاق الحالية في طريقة نشر القرارات الانضباطية.

وقال الرفاعي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «خطوة مميزة وسياسة جميلة في نشر قرارات لجنة الانضباط والأخلاق تشكر عليها الأمانة العامة لاتحاد القدم، وهذا دليل على استمرارية تطوير العمل وتنفيذ ما تم اقتراحه سابقًا».

وطالب الرئيس السابق للجنة أن يتم تفعيل الشفافية بشكل أكبر مثل شرح آلية العمل ومواد اللائحة بعد تعديلها.

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وكان رئيس الاتحاد السعودي السابق قصي الفواز أعلن عن تعيين الرفاعي رئيساً للجنة في الثامن والعشرين من يناير الماضي، قبل أن يتم استبعاده من اللجنة بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد.

ورغم استبعاد الرفاعي من لجنة الانضباط منذ يونيو الماضي إلا أنه التزم الصمت وعدم التعليق على كثير من الجوانب التي تخص عمله وذلك مقارنة بأغلب الرؤساء السابقين.

واتخذت لجنة الانضباط قرارها بنشر قراراتها على الموقع الرسمي للاتحاد بشكل أكثر اختصاراً عما كانت عليه السنوات الماضية.