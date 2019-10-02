شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية تلاحق فيكتور سيموس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أشار البرازيلي فيكتور سيموس المحترف السابق في صفوف النادي الأهلي، إلى أنه تلقى 3 عروض من أندية سعودية لتولي منصب إداري خاص بكرة القدم، مؤكداً أنه لم يتخذ قراره النهائي بعد وما زال في طور دراسة فكرة التحول إلى العمل الإداري عقب سنوات من احتراف كرة القدم. وكان البرازيلي سيموس قد صرح لـ«الخليج 365» خلال مأدبة غداء أقامها المحامي محمد الديني احتفاءً بالنجم البرازيلي الذي يزور المملكة حالياً بدعوة من النادي الأهلي. وقدم سيموس وافر شكره وتقديره لكافة الأهلاويين على الحفاوة الكبيرة التي حظي بها منذ وصوله إلى جدة، مشيراً إلى أن سنوات احترافه في النادي الأهلي ستبقى هي الأبرز طوال مسيرته في كرة القدم، ولن ينسى أبداً دعم محبي الأهلي ورجالاته، ما كان له الدور الأبرز في تقديمه مستويات مميزة خلال تجربته الاحترافية.

أشار البرازيلي فيكتور سيموس المحترف السابق في صفوف النادي الأهلي، إلى أنه تلقى 3 عروض من أندية سعودية لتولي منصب إداري خاص بكرة القدم، مؤكداً أنه لم يتخذ قراره النهائي بعد وما زال في طور دراسة فكرة التحول إلى العمل الإداري عقب سنوات من احتراف كرة القدم. وكان البرازيلي سيموس قد صرح لـ«الخليج 365» خلال مأدبة غداء أقامها المحامي محمد الديني احتفاءً بالنجم البرازيلي الذي يزور المملكة حالياً بدعوة من النادي الأهلي. وقدم سيموس وافر شكره وتقديره لكافة الأهلاويين على الحفاوة الكبيرة التي حظي بها منذ وصوله إلى جدة، مشيراً إلى أن سنوات احترافه في النادي الأهلي ستبقى هي الأبرز طوال مسيرته في كرة القدم، ولن ينسى أبداً دعم محبي الأهلي ورجالاته، ما كان له الدور الأبرز في تقديمه مستويات مميزة خلال تجربته الاحترافية.

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