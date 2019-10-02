شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: خزينة الزمالك تكبدت نصف مليون جنيه بسبب مباراة جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرتضي منصور: خزينة الزمالك تكبدت نصف مليون جنيه بسبب مباراة جينيراسيون

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن خزينة النادى تكبدت نصف مليون جنيه خسائر مباراة الفريق التى تم إلغائها أمام جينيراسيون السنغالي بإياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال. وأوضح مرتضى منصور خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "الزمالك اليوم" أن النادى تكبد خسارة قيمتها نصف مليون جنيه بسبب الحجز للفريق السنغال فى برج العرب لخوض المباراة. تابع رئيس الزمالك أن النادي من مصلحته خوض المباراة بالقاهرة بدلاً من البعد واللع فى برج العرب وغيرها من الأمور التى كانت ستجعلنا نتفادى الأموال التى دفعناها للمباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور: خزينة الزمالك تكبدت نصف مليون جنيه بسبب مباراة جينيراسيون... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.