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جدة - عمرو شويل نجم الزمالك يطالب بمستحقاته المالية من أمير مرتضى بعد جراحة الصليبي



طالب لاعب الزمالك الشاب محمود حسن من المشرف العام على الفريق أمير مرتضى منصور الحصول على مستحقاته المالية لدى النادي والبالغة 360 ألف جنيه بواقع 120 ألف للموسم الواحد وذلك بعد قرار الإستغناء عنه رسمياً.

وأصيب محمود حسن أثناء خوض الفريق الكروي الأول بالنادي معسكره الخارجي فى قبرص قبل انطلاق الموسم حيث وقع اللاعب عرضة لإصابة الرباط الصليبي ما أدى الى قرار مرتضى منصور رئيس النادي بسفر اللاعب الى ألمانيا لإجراء الجراحة، بعدها عاد اللاعب.

ونشر اللاعب الشاب محمود حسن عبر حساب منسوب له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" موجهاً حديثاً لأمير مرتضى منصور: "يا استاذ امير هو حضرتك ناسي اني لاعب محترف مش هاوي ولا هو عشان بطالب بحقي ، انا لاعب محترف ليا عقد ب٥ سنين و لعبت منهم ٢ بس يعني ليا ٣ سنين في ذمه النادي السنه ب١٢٠ الف بعد الضرايب ٩٦ الف ، انا لما اتصابت متصابتش في في مسابقه ال٩٧ انا اتصابت في معسكر الفريق الاول قبل السفر لقبرص".