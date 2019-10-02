شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: في انتظار قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن انتظار إدارة النادى لقرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالى، التى كانت من المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الأحد الماضى، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وشدد رئيس الزمالك على احترام ناديه لأى قرار سيصدره الكاف، بعدما قرر تأجيل قراره بشأن المباراة لدراسة الموقف بشكل كامل، حيث تواجد الأبيض يوم الأحد الماضى، بملعب برج العرب، بجانب مراقب المباراة وطاقم التحكيم المالى، الذى انتظر لمدة 20 دقيقة، ثم أعلن عن انسحاب بطل السنغال لعدم حضوره إلى أرض الملعب، بعدما تمسك مسئولو الفريق السنغالى بموقفهم بأنهم تواجدوا فى ستاد بتروسبورت، مساء السبت الماضى، وفقًا لموعد المباراة المحدد سابقًا، قبل التعديلات التى أجريت من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بتعديل موعد اللقاء ومكانه بتأجيله 24 ساعة، ليقام يوم الأحد، فى برج العرب، بدلا من السبت، على بتروسبورت