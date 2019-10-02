شكرا لقرائتكم ميتشو يواجه أزمة في دفاع الزمالك قبل مواجهة مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اصطدم الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، بأزمة فى خط دفاعه قبل المواجهة التى ستجمع الفريق الأبيض مع مصر المقاصة، فى الثامنة من مساء غد الخميس، على ستاد السلام، فى الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى فيها الأبيض لاستكمال انتصاراته فى المنافسات المحلية بعدما افتتح النسخة الحالية من بطولة الدورى الممتاز بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى الجولة الأولى من منافسات البطولة.

وجاءت أزمة الدفاع الابيض بعد الإصابات المختلفة التى لحقت بالثنائى محمد عبدالغنى ومحمود حمدى الونش، خلال الفترة الأخيرة، حيث عانى عبدالغنى من شد فى العضلة الخلفية قبل أن يتعافى منها مؤخرًا ويعود للانتظام فى التدريبات الجماعية، بينما يُعانى الونش من الإصابة فى العضلة الضامة التى لحقت به فى تدريب السبت الماضى، الذى خاضه الفريق الأبيض على ستاد برج العرب، ولكن رغم عودة عبدالغنى إلى تدريبات الفريق الجماعية، إلا أن ميتشو يخشى المجازفة بأحدهما فى مواجهة الفريق الفيومى، لذلك يدرس ميتشو الدفع بثنائية جديدة لأول مرة فى ولايته بقيادة أبناء ميت عقبة فى الخط الخلفى أمام الفريق الفيومى، حيث يدرس إشراك محمد عبدالسلام لأول مرة بجوار محمود علاء.

وفى هذا الصدد، قرر الصربى ميتشو خضوع الثنائى محمد عبدالغنى ومحمود الونش إلى اختبار الطبى، قبل التدريبات الجماعية التى سيخوضها الزمالك مساء اليوم الأربعاء، للوقوف على مدى جاهزية أحدهما للتواجد بجوار علاء فى التشكيلة الأساسية فى مواجهة الفريق الفيومى من عدمه، وحال عدم جاهزية أحدهما بنسبة مائة بالمائة سيقرر ميتشو بشكل نهائى الاعتماد على عبدالسلام بجوار محمود علاء، فى التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض أمام نظيره الفيومى، حيث سيختتم الفريق اليوم، استعداداته الأخيرة للموجهة المرتقبة بخوض التدريب على ملعب النادى الأبيض، على أن يُعلن المدير الفنى للزمالك بعد ذلك القائمة التى ستدخل معسكرا مغلقا بالتجمع الخامس، استعدادا لخوض مواجهة الغد.