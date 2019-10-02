بث مباشر .. مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

الموجز
تتجه كل أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب المونيمونتال في العاصمة الأرجنتينية، من أجل متابعة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال امريكا الجنوبية" فجر اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن تحظى تلك المباراة بمتابعة جماهيرية على أعلى مستوى، خاصة بعدما أكدت التقارير الرسمية نفاذ كافة تذاكر المباراة بعد ساعات قليلة من طرحها، مما يؤكد تواجد وحضور نحو 70 ألف مشجع لمشاهدة المباراة من قلب الملعب.
وكان بوكا جونيورز قد ضربا موعدًا مع غريمه التقليدي ريفر بليت في دور نصف النهائي في بطولة كوبا ليبرتادوريس، وذلك بعدما تغلب على نادي ليجا دي كويتو بطل الإكوادور في ربع النهائي، في حين صعد ريفر بليت إلى الدور ذاته على حساب نادي سيرو بورتينو بطل باراجواي.
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