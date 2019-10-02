يلا شوت الجديد Yalla Shoot || NOW بوكا جونيورز وريفر بليت نصف نهائي كأس الليبرتادوريس نتيجة المباراة...

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حيث تتجه أنظار متابعي كرة القدم في كل مكان نحو الملعب الشهير المونيمونتال في العاصمة الأرجنتينية، من أجل مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في مباراة الذهاب في نصف نهائي بطولة كأس الليبرتادوريس “دوري أبطال امريكا الجنوبية” فجر اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تحظى المباراة بمتابعة حصرية على أعلى مستوى، فقد أكدت التقارير الرسمية نفاذ كافة التذاكر المطروحة للمباراة بعد ساعات فقط من طرحها، مما يؤكد تواجد نحو أكثر من 70 ألف مشجع لمشاهدة المباراة من قلب الملعب الكبير في الأرجنتين.

وكان فريق بوكا جونيورز قد ضرب موعدًا مع الغريم التقليدي ريفر بليت River plate في الدور نصف النهائي في بطولة كوبا ليبرتادوريس، وذلك بعدما تغلب على فريق (ليجا دي كويتو) البطل الإكوادوري في ربع النهائي، في حين صعد ريفر بليت إلى نفس الدور على حساب فريق سيرو بورتينو بطل الباراجواي.

هنا القنوات الناقلة لمباراة بوكا جونيورز وريفر بليت

ومن المتوقع أن تحظى مباراة اليوم بين بوكا جونيورز وريفر بليت بمتابعة صحفية وتغطية إخبارية كبيرة، وذلك نظرًا لأهمية المباراة داخل الأرجنتين وكذلك في قارة أمريكا الجنوبية على وجه العموم.

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وبحسب جدول بث المباريات على قناة بي إن سبورتس الرياضية، فإن مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت سوف تُنقل للمشجعين والمتابعين العرب عبر قناة BEIN SPORTS HD1، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والثالثة ونصف فجراً بتوفيت مكة المكرمة.

ويتولى التعليق على مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت عبر قناة بي إن سبورتس bein sports، المعلق التونسي الكبير رؤوف خليف.

نتيجة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت لحظة

نقدم لكم نتيجة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت نصف نهائي كأس الليبرتادوريس عبر موقع عرب فور نيوز لحظة.