شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تتجه إلى الرأس الأخضر للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر فجر اليوم الأربعاء بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى الرأس الأخضر للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الرأس الأخضر فى الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر الجارى .

يطمح فريق الزمالك في أن يحصد لقب البطولة الأفريقية للحفاظ عليها فى دولاب بطولات الأبيض، خاصة فى ظل التدعيمات القوية التى أبرمها الفريق هذا الموسم بالتعاقد مع لاعبين ذوي مهارات عالٍ أبرزهم محمد عبد الرحمن بودى ومصطفى خليل .

ترأس بعثة الفريق الأبيض شريفة الفار عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فيما يصطحب المدير الفنى باسم السبكى قائمة اللاعبين الـ19 فى البطولة وهم كل من، أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيى الدرع- على هشام- مصطفى خليل- أكرم يسرى- محمد عبد الرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- أحمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفى دونجل- وسام نوار- هشام شديد.

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يقع الزمالك فى المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التى تضم أندية كلاً من وداد سمارة المغربى وفاب الكاميرونى وإيتوال الكونغولى واسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر.

فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من إنتر كلوب الأنجولى وجى اس كى الكونغولى ورد ستار الإيفوارى وأتلتيكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.