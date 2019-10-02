شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة أمام إيران فى مونديال اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الرابعة فجر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول نظيره الإيرانى فى ثاني مواجهات كأس العالم المقام فى اليابان ويستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى .

ويطمح منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز الثانى له على التوالى بالبطولة على حساب إيران من أجل مواصلة مشوار الفوز فى مواجهاته المقبلة من أجل الزحف إلى تحقيق مركز متقدم لمصر عالميًا .

نجح منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق أول فوز له فى المونديال على نظيره الأسترالى بنتيجة 3 /1، فى مباراة قوية جاءت نتائج أشواطها كالتالى: (25/22) - (25 /21) - (25 /23) - (25 /18).

وفى ذات السياق كشف الهولندى جيدو المدير الفنى لمنتخب مصر الأول للكرة الطائرة عن أن الفوز الذى حققه اللاعبين على نظيره الأسترالى بنتيجة 3 / 1 فى افتتاح لقاءات الفراعنة ببطولة كأس العالم المقامة باليابان وفقًا للعب على قوة حائط الصد لدى الخصم.

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وأوضح المدير الفنى لمنتخب مصر أن اللقاءات التى شاهدها للمنتخب الأسترالى كشفت له عن قوة حائط الصد لدى الفريق وذلك بخلاف قدرته على تنفيذ التشكيلات الهجومية السريعة بشكل رائع.

وأكد جيدو أنه ركز خلال المباراة على كيفية الضغط اولاً على المنتخب الأسترالى من خلال التنوع فى أداء الإرسال مابين القوى العميق أو المموج الضعيف أو الساقط فى الثلث الهجومى للمنافس.

كما أوضح جيدو أنه ركز أيضًا عرى ضرورة على سرعة الأداء الهجومى من خلال الإعداد السريع والتركيبات الهجومية سواء من ثلاثى الخط الأمامى أو من خلال الضرب الخلفى.

فيما يستكمل منتخب الفراعنة مواجهات البرازيل وكندا وروسيا أيام، 4، 5، 6 أكتوبر على التوالى قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأخيرًا أمريكا أيام 9، 10، 11، 13، 14، 15 من نفس الشهر.