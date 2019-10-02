شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن إلتزامه بقرار "كاف" فى أزمة جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن انتظار إدارة النادى لقرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالى، التى كانت من المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الأحد الماضى، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وشدد رئيس الزمالك على احترام ناديه لأى قرار سيصدره "كاف" بعدما قرر تأجيل قراره بشأن المباراة لدراسة الموقف بشكل كامل، حيث تواجد الأبيض يوم الأحد الماضى، بملعب برج العرب، بجانب مراقب المباراة وطاقم التحكيم المالى، الذى انتظر لمدة 20 دقيقة، ثم أعلن عن انسحاب بطل السنغال لعدم حضوره إلى أرض الملعب، بعدما تمسك مسئولو الفريق السنغالى بموقفهم بأنهم تواجدوا فى استاد بتروسبورت، مساء السبت الماضى، وفقًا لموعد المباراة المحدد سابقًا، قبل التعديلات التى أجريت من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بتعديل موعد اللقاء ومكانه بتأجيله 24 ساعة، ليقام يوم الأحد، فى برج العرب، بدلاً من السبت، على بتروسبورت.