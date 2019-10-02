مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 / 10 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 2 / 10 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الأهلى والإنتاج الحربى على استاد السلام ومباراة الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية

موعد مباراة الأهلى والإنتاج الحربى

تقام مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثًا عن مواصلة قطار انتصاراته سواء المحلية أو الأفريقية بعدما تأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى عقب الإطاحة بكانو سبورت بطل غينيا بالفوز ذهابًا وإيابًا بمجموع المباراتين 6/0.

ويسعى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى لقيادة فريقه لتحقيق الانتصار الخامس تحت قيادته فى ثانى ظهور له بمسابقة الدوري العام بعد الفوز على سموحة فى الجولة الاولى للمسابقة بهدف دون رد ، ضمن خطته المحكمة للحفاظ على درع الدوري فى القلعة الحمراء للموسم الخامس على التوالى .

ويفتقد الأهلي لخدمات مروان محسن مهاجم الفريق بسبب الإصابة، ولن يفتد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف، وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى فى مواجهة الانتاج الحربى مكونًا من محمد الشناوي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، أحمد فتحي، حمدي فتحي، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة وجونيور أجاي.

على الجانب الآخر، يسعى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة بهدف تعطيل قطار الأهلى المنطلق بقوة محلياً وأفريقيا.

موعد مباراة الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين دائمًا بحثًا عن زعامة القناة

ويدخل الإسماعيلى والمصرى مباراة الليلة بمعنويات مترفعة لاسيما بعد أن حصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشر بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الإطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهابًا 4-2 والخسارة فى موقعة الاياب بهدف دون رد فيما حقق المصرى البورسعيدى نتائج مذهلة بالكونفدرالية ليصعد لملحق البطولة بعد الاطاحة بماليندى بطل زنجبار بعد الفوز عليه ذهاباً 4-1 والفوز اياباً 3-1 .

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ويبحث الصربى ميودراج المدير الفنى للنادى الإسماعيلى عن تحقيق الانتصار الثانى على التوالى بالدوري بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد فيما يبحث إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى عن تصحيح المسار المحلى متسلحاً بالانطلاقة الأفريقية لاسيما بعد التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مع حرس الحدود .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قناتا تايم سبورت وأون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.