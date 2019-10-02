شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: الأهلى يسير على خطى الأندية الأوربية الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن إجتماع وفد النادي في إسبانيا مع ريال مدريد كان مثمر جدًا ، مشيراً إلى أنه جاري الاتفاق على موعد المباراة المناسب للفريقين بين الأهلي وريال مدريد.

وأشار توفيق في تصريحات تلفزيوينية، أن الجميع يعمل في الفترة المقبلة لكي يرفع من قيمة الأهلي والعلامة التجارية ويكون قريب من الأندية العالمية تسويقيًا، مؤكداً أن النادي يسير بخطوات جيدة في الفترة الماضية تسويقيًا خاصة أن الأهلي يعمل بنفس نظام أندية أوروبا.

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ووجه مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، الشكر إلي محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء خاصة أنه يمنح لهم الفرصة والثقة والحرية في العمل .

وعن تغيير لون الطاقم الثاني للأهلي، علق أمير توفيق قائلاً "كل سنة سنقوم بتغير لون الطاقم الثاني والثالث وهذا يحدث في كل أندية العالم".