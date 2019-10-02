دوري الأبطال.. بايرن يذل توتنهام بسباعية.. ورونالدو يقود يوفنتوس لإسقاط ليفركوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة و(د ب أ):

اكتسح بايرن ميونيخ الألماني مضيفه توتنهام الإنجليزي بنتيجة (7-2)، بينما فاز يوفنتوس الإيطالي على باير ليفركوزن الألماني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الخليج 365 يستعرض نتائج مباريات الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا خلال السطور التالية:

المجموعة الأولى

عزز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صدارته للمجموعة الأولى بفضل الفوز على ملعب مضيفه جالطة سراي التركي 1 /صفر.

ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 52.

وحقق سان جيرمان فوزه الثاني على التوالي ليتصدر المجموعة الأولى بست نقاط بعد أن فاز في الجولة الأولى على ضيفه ريال مدريد 3 /صفر.

ويحل كلوب بروج البلجيكي في المركز الثاني بنقطتين فيما يتبعه جالطة سراي وريال مدريد الإسباني ولكل منهما نقطة واحدة.

وفي وقت سابق اليوم تعادل ريال مدريد مع ضيفه كلوب بروج بهدفين لكل منهما.

المجموعة الثانية

سجل سيرج نابري أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود بايرن ميونخ لفوز ساحق على مضيفه توتنهام الإنجليزي 7 / 2.

وتقدم توتنهام بهدف سجله الكوري هيونج مين سون في الدقيقة 12، إلا أن بايرن ميونخ سجل هدف التعادل في الدقيقة 15 عن طريق جوشوا كيميتش قبل أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل سيرج نابري هدفين متتاليين لبايرن ميونخ في الدقيقتين 52 و55 ثم قلص هاري كين الفارق مسجلا هدفا لتوتنهام في الدقيقة 61 من ركلة جزاء إلا أن نابري سجل الهدف الثالث له (هاتريك) والخامس لفريقه في الدقيقة 83 ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف السادس لبايرن ميونخ في الدقيقة 87 قبل أن يسجل نابري هدفه الرابع (سوبر هاتريك) في الدقيقة 88.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، حيث سبق له الفوز على ريد ستار الصربي 3 / صفر، وتراجع توتنهام لقاع الترتيب بعدما توقف رصيده عند نقطة واحدة، حصدها من التعادل مع أولمبياكوس اليوناني 2/2.

وفي المباراة الثانية، فاز ريد ستار الصربي على أولمبياكوس اليوناني 3 / 1.

وسجل أهداف ريد ستار ميلوس فوليتش ونيمانجا ميلونوفيتش وريشموند بواكي في الدقائق 63 و87 والأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة على الترتيب، فيما سجل هدف أولمبياكوس روبين سيميدو في الدقيقة 37.

وشهدت المباراة طرد ياسين بن زية لاعب أولمبياكوس في الدقيقة 58.

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وحصد ريد ستار أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، وتوقف رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام توتنهام.

المجموعة الثالثة

انفرد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بصدارة المجموعة الثالثة بفوزه على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 2 / صفر.

وسجل هدفي مانشستر سيتي رحيم سترلينج في الدقيقة 66 وفيل فودين في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، محققا انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، حيث سبق له الفوز على شاختار دونيتسك 3 / صفر.

فيما توقف رصيد دينامو زغرب عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، حيث سبق له الفوز على أتالانتا 4 / صفر.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق شاختار دونيتسك الأوكراني فوزا صعبا من مضيفه أتالانتا الإيطالي 2 / 1 .

وتقدم أتالانتا بهدف سجله دوفان زاباتا في الدقيقة 28 وتعادل جيونيور مورايس لشاختار في الدقيقة 41 قبل أن يسجل مانور سولومون هدف الفوز القاتل لشاختار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وحصد شاختار أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف دينامو زغرب، فيما ظل فريق أتالانتا بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي الجولة الثالثة من دوري الأبطال التي تقام يوم 22 من الشهر الجاري، يلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه أتالانتا فيما يحل دينامو زغرب ضيفا على شاختار دونيتسك.

المجموعة الرابعة

اقتسم فريقا يوفنتوس الإيطالي واتلتيكو مدريد الإسباني صدارة المجموعة الرابعة بعد أن حقق كلاهما الفوز.

وفاز يوفنتوس على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 3 /صفر كما فاز اتلتيكو على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2/ صفر.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة الرابعة بأربع نقاط بفارق الأهداف فقط عن اتلتيكو فيما يحل لوكوموتيف في المركز الثالث بثلاث نقاط وظل ليفركوزن في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وحسم اتلتيكو مدريد الفوز على لوكوموتيف بهدفين حملا توقيع البرتغالي جواو فيليكس والغاني توماس تييي بارتي في الدقيقتين 48 و58.

كما نجح يوفنتوس في اجتياز عقبة ليفركوزن بثلاثة أهداف سجلها الأرجنتيني جونزالو هيجواين في الدقيقة 18 وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 62 والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 89.