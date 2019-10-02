كلوب بروج يلحق بريال مدريد رقما سلبيا غير مسبوق في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ألحق فريق كلوب بروج البلجيكي بمضيفه ريال مدريد الإسباني رقمًا سلبيا لم يتحقق في تاريخه الأوروبي، بعدما انتهى الشوط الأول في مباراة الفريقين بتأخر الفريق الملكي بثنائية نظيفة.

وحقق كلوب بروج مفاجأة كبيرة في ملعب "سانتياجو برنابيو" بعدما تقدم على ريال مدريد في الشوط الأول بهدفين سجلهما النيجيري إمانويل دينيس بونافونتور، البالغ من العمر 21 عاما.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد تلقى هدفين أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية على أرضه في جميع البطولات الأوروبية لأول مرة في تاريخه.

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وكان الميرينجي خسر في المباراتين السابقتين على أرضه في الموسم الماضي لتشامبيونزليج على يد كل من سسكا موسكو الروسي في دور المجموعات (3-0)، قبل أن يودع المسابقة بالخسارة (4-1) أمام أياكس الهولندي في دور الـ16.

كما استقبل ريال مدريد أسرع هدف في دور المجموعات لدوري الأبطال في ملعبه، منذ هدف لوتشيان جاليتي لاعب أولمبياكوس اليوناني الذي جاء في الدقيقة السابعة عام 2007.

وأصبح دينيس سابع لاعب يسجل ثنائية خارج ملعبه ضد الريال، بعد كل من بيير إمريك أوباميانج، أليساندرو ديل بييرو، كلاس يان هنتلار، ماريو ماندزوكيتش، ليونيل ميسي وألكسندر باتو.

يُذكر أن ريال مدريد يعد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا (13 لقبا)، ويعود آخر لقب للفريق الملكي إلى الموسم قبل الماضي (2017-2018).