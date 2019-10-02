تركي آل الشيخ يطعن مرتضى منصور على غفلة

تخلى رئيس هيئة الترفيه السعودية والمالك الجديد لنادي ألميريا الإسباني “تركي آل الشيخ” عن رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” في حربه ضد إدارة النادي الأهلي، معلنًا دعمه التام لرئيس الأهلي “محمود الخطيب” بعد تعرضه لوابل من الألفاظ الخارجة خلال مكالمة هاتفية لمرتضى منصور في برنامج الزمالك اليوم الذي يبث على شاشة قناة الحدث اليوم.

وقال تركي آل الشيخ “الكابتن الخطيب له وعليه، ونتفق ونختلف، لكنني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق”.

وأضاف تركي آل الشيخ عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك “أدعمه وأسانده في تلك الحالة، ونتفق أو نختلف حول كرة القدم، فهذا شأن طبيعي، لكن التعرض لأهله عيب وحرام”.

وذكر مرتضى منصور اسم شقيقة محمود الخطيب خلال نفس المكالمة الهاتفية، وشكك في نزاهته وأحقيته في إدارة النادي الأهلي، فضلاً عن الألفاظ غير اللائقة التي صدرت منه في حق الرئيس التنفيذي للأهلي محمد مرجان.

ومن المعروف أن تركي آل الشيخ كانت تربطه علاقة قوية بمرتضى منصور على مدار الموسم الماضي، وأكد تركي في عدة مناسبات أنه جلب نصف لاعبي الزمالك الحاليين بأمواله الخاصة، وألمح كذلك إلى أنه تكفل بتسديد الراتب الشهري للمدير الفني السويسري “كريستيان جروس” حتى رحل في نهاية شهر مايو 2019.

لكن تركي آل الشيخ قرر التخلي عن صديقه القديم بهذه الكلمات، عائدًا إلى أحضان النادي الأهلي الذي تخلى عن خدماته في يناير 2018 بسبب كثرة تدخله في شؤون الفريق أثناء فترة عمله كرئيس شرفي للنادي.

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واعترف مرتضى منصور بتراجع علاقته مع تركي آل الشيخ في وقت سابق من الشهر الماضي، عندما كشف عن فحوى رسالة وصلته من رجل الأعمال السعودي يصفه فيها بـ “الشحات”.

تويتر يشتعل

جاءت تصريحات تركي آل الشيخ في فيسبوك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاربعاء، بالتزامن مع الأصوات التي تعالت عبر موقع تويتر للمطالبة برفع حصانة مجلس الشعب عن مرتضى منصور.

وتصدر هاش تاج على موقع تويتر في مصر خلال الساعات الماضية حمل عنوان #رفع_حصانه_مرتضى_مطلبنا وشهد مشاركة ما يزيد عن 80 ألف مستخدم.

وتبع هاش تاج رفع الحصانة عن مرتضى منصور، هاش تاج يُطالب الحكومة المصرية بمحاكمة مرتضى منصور بعدما تجاوز كل الخطوط الحمراء أثناء رده على اقتراح من الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي “محمد مرجان” بأهمية اخضاع مرتضى منصور لفحص عقلي.

وحمل الهاش تاج عنوان #حاكموا_مرتضى_منصور وفي غضون ساعات صار “تريند” في مصر بتصدره لموقع تويتر بفضل مشاركة 100 ألف مستخدم بكلمات مختلفة.