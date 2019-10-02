باريس سان جيرمان يحقق فوزاً ثميناً على جالطة سراي



انتزع باريس سان جيرمان فوزا ثمينا خارج ملعبه، بتغلبه على جالطة سراي التركي بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



سجل هدف المباراة الوحيد، ماورو إيكاردي في الدقيقة 52، ليعزز العملاق الباريسي تصدره للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلفه كلوب بروج البلجيكي نقطتين، ثم جالطة سراي وريال مدريد بنقطة واحدة.



باغت سان جيرمان، أصحاب الأرض ببداية قوية، حيث أضاع دي ماريا فرصة أمام المرمى، وعاد النجم الأرجنتيني ليهدد المرمى مجددا، لكن الحارس موسليرا أبعد الكرة بصعوبة.



وأهدر إيكاردي ثم سارابيا فرصة مزدوجة، حيث سدد الأخير في الشباك من الخارج بدلا من المرمى الخالي.



وهدأت الموجة الباريسية نسبيا بعد ربع ساعة، بينما لم تكن ردة فعل العملاق التركي حاضرة، بل اكتفى بمحاولة واحدة بتسديدة لجان ميشيل سيري بجوار المقص الأيسر.



وعجز فاتح تيريم مدرب جالطة سراي عن استغلال مفاتيح اللعب نزونزي ويونس بلهندة ورايان بابل وكذلك رأس الحربة رادميل فالكاو الذي اختفى تماما.



وتغير السيناريو في بداية الشوط الثاني، حيث تبادل الفريقان تهديد المرمى بأكثر من محاولة، عن طريق تسديدة سيري التي أبعدها كيلور نافاس بصعوبة بالغة، ثم تصويبة ناجاتومو بجوار القائم الأيمن، بينما واصل آنخيل دي ماريا رعونته بإضاعة انفراد تام بالمرمى.



ومن هجمة منظمة، مرر فيراتي الكرة إلى دي ماريا ليمهدها الأرجنتيني بدوره لمواطنه إيكاردي ليسدد الأخير بسهولة في الشباك مسجلا الهدف الأول للضيوف.



انتفض جالطة سراي سعيا للتعادل، وكاد فالكاو أن يسجل بأكثر من محاولة خطيرة، بينما فضل توماس توخيل مدرب سان جيرمان تنشيط هجومه بإشراك كيليان مبابي بدلًا من إيكاردي في الدقيقة 61.



ولم يقف فاتح تيريم ساكنا، بل أشرك سفيان فيجولي ثم فلورين أندوني بدلًا من بلهندة وبابل، ورد توخيل بإشراك تشوبو موتينج بدلًا من بابلو سارابيا.



وأزعج فيجولي نسبيا ثلاثي الوسط الباريسي فيراتي وماركينيوس وجايي، ليؤمن توخيل هذا الخط بإشراك أندير هيريرا بدلًا من ماريا، بينما كانت الخطورة التركية من ركلة حرة سددها فالكاو فوق العارضة.



في المقابل شكلت الهجمات المرتدة الباريسية خطورة كبيرة، حيث أهدر مونييه محاولة خطيرة، بينما أنقذ موسليرا مرماه مجددا من انفراد تام لمبابي، بينما ذهبت رأسية ماركينيوس فوق العارضة، لتنتهي المباراة بفوز سان جيرمان.



المصدر: موقع كورة