مانشستر سيتي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بأبطال أوروبا



حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، انتصاره الثاني على التوالي في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من البطولة القارية.



وكان شاختار دونيتسك الأوكراني قد فاز في وقت سابق اليوم على أتلانتا الإيطالي بهدفين لهدف ضمن المجموعة ذاتها.



بذلك، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن دينامو زغرب و شاختار دونيتسك، وأخيرًا أتلانتا بلا رصيد من النقاط.



لم يتمكن لاعبو مانشستر سيتي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحهم خلال شوط المباراة الأول، قابله تأمين دفاعي من جانب دينامو زغرب لينتهي بالتعادل السلبي.



ومع حلول الدقيقة 66 ترجم لاعبو مانشستر سيتي الفرص التي أتيحت لهم إلى هدف عبر رحيم سترلينج.



وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو دينامو زغرب عن التعادل، أضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 90 ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء. المصدر: الاناضول

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