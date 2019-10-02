رياضة | تشكيل ناري لبوكا جونيورز في مواجهة ريفيربليت في كأس ليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري لبوكا جونيورز في مواجهة ريفيربليت في كأس ليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جوستافو ألفارو المدير الفني لفريق بوكا جونيورز عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ريفيربليت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب المونيمونتال ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : إستيبان اندرادا.

خط الدفاع : مارسيلو ويجاندت - ليساندرو لوبيز - كارلوس أزكويردوز - إيمانويل ماس.

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خط الوسط : نيكولاس كابالدو - ماك اليستير - إيڤان ماركوني - إيمانويل رينوسو - فرانكو سولدانو.

خط الهجوم : رامون ابيلا.

وكان فريق ريفير بليت قد نجح بالتتويج بلقب كأس اللبيرتادوريس في الموسم الماضي على حساب بوكا جونيورز، وذلك خلال المباراة التي تأجلت اكثر من مرتين بسبب شغب الجماهير والعوامل المناخية السيئة، حيث أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن إقامة اللقاء في ملعب السانتايجو برنابيو، والذي شهد فوز ريفير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في شهر نوفمبر القادم وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي.