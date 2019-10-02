رياضة | التشكيل الأساسي لريفيربليت في السوبر كلاسيكو ضد بوكا جونيورز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الأساسي لريفيربليت في السوبر كلاسيكو ضد بوكا جونيورز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارسيلو غالاردو المدير الفني لفريق ريفيربليت عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بوكا جونيورز في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب المونيمونتال ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أرماني.

خط الدفاع : مونتيل ، بينولا ، مارتينيز كوارتا ، كاسكو.

Advertisements

خط الوسط : إنزو بيريز ، ناتشو فرنانديز ، بالاسيوس ، دي لا كروز.

خط الهجوم : بوري ، ماتياس سواريز.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في شهر نوفمبر القادم وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي.

ونجح فريق ريفير بليت الأرجنتيني في الصعود لدور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس، وذلك على حساب فريق سيرو بورتينو البارجوياني، بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

بينما تأهل فريق بوكا جونيورز على حساب فريق ليجا دي كيتو، بعد الفوز عليه في الذهاب خارج ملعبه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، والتعادل في الإياب بنتيجة سلبية.