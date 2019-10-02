رياضة | السيد: خطأ اتحاد الكرة بعدم التصويت لصلاح مقصود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيد: خطأ اتحاد الكرة بعدم التصويت لصلاح مقصود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ضياء السيد نجم الأهلي السابق بأن عدم تصويت اتحاد الكرة لمحمد صلاح نجم ليفربول قي جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام مقصود.



وقال السيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"وصول المنتخب الأوليمبي لأولمبياد طوكيو سيعوض إخفاق المنتخب الأول في أمم أفريقيا".



وأضاف :"من الأفضل عدم إثارة موضوع الكبتنه في المؤتمر الصحفي للمنتخب حتى لا نخلق العديد من المشاكل لأنه من الواضح أنه من أجل ترضية محمد صلاح بسبب عدم تصويت اتحاد الكرة له في جائزة أفضل لاعب في العالم".



واختتم السيد تصريحاته قائلاً :"خطا اتحاد الكرة في عدم التصويت لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم مقصود".