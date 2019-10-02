رياضة | قبل كلاسيكو بوكا جونيورز وريفر بليت.. رسام مصري يبدع على طريقته الخاصة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل كلاسيكو بوكا جونيورز وريفر بليت.. رسام مصري يبدع على طريقته الخاصة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ظل ممارسته لهوايته التي حولها إلى مصدر رزق له، فاجئ محمد جمعة، خريج جامعة أداب حضارة أوروبية، جامعة عين شمس، عشاق كلاسيكو الرعب بين بوكا جونيورز وريفر بليت، التي تجمع بينهما في تمام الثانية والنصف فجر اليوم، ضمن إطار ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الليبرتادوريس.

وبدأ محمد حديثه لـ"الخليج 365 الرياضي" قائلاً: "قام صاحب أحد المقاهي الجديدة بطلب رسم جرافيتي للاعبي البوكا جونيورز، لذلك قمت بإختيار هذا الثلاثي نظرًا لخطفهم أنظار جميع المشاهدين في مختلف اللقطات والأهداف، وذلك من خلال متابعتي الدائمة لهم".

"ومع أقتراب المباراة من خوضها قمت بالعمل قبل المباراة بأكثر من 4 أيام، لأستطيع من إنهائها في موعدها"، بحسب ما ذكره "محمد": "رسمة ماردونا استغرقت وقتًا طويلاً وصل إلى 8 ساعات في أول يوم، وأكملها بأربعة ساعات أخرى في اليوم الثاني، بسبب صعوبات ملامحه ودرجات الألوان المختلفه لبشرته". بينما لم تستغرق صورة الأرجنتيني داريو بينيديتو، لاعب بوكا جونيورز الشهير بنظرته المرعبه للاعب ريفربليت، في لقطة تداولتها وسائل الإعلام كثيرا، سوى 6 ساعات، وفي اليوم الأخير استغرق صورة الأرجنتيني خوان رومان ريكيلمي، 4 ساعلت فقط. وكشف محمد عن ثمن الرسمة قائلاً "900 جنيه سعر الرسمة الواحدة بالجرافيتي داخل أرجاء القاهرة، ولكن في حين الرسم خارجها فتبلغ الرسمة الواحدة 1100 جنيه". Advertisements بدايته مع الرسم.. وإصابة أعادته لهوايته من جديد بدأ محمد جمعه الرسم وهو في المرحلة الإبتدائية، في ظل إشادة الجميع به خاصة مدرسة التربية الفنية، بسبب روعة رسوماته، ورغم إبتعاده قليلاً في المرحلة الثانوية والجامعية بسبب الدراسة، إلا أن حادثة قامت بإعادة الأمل إليه من جديد، وذلك بعدما تعرض لخلع في الكتف الأيسر أثناء ممارسته كرة القدم، ليظل في الفراش 6 أشهر ، قام باستغلالها بالرسم بيده اليمنى لتكون عودة جديدة له. أول رسمة للاعب بجرافيتي الحائط

احترف محمد بعد ذلك رسم الجرافيتي علي جدران الحائط عام 2011، ولكن أول لاعب قام برسمه الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، وذلك في عام 2015، لتتوالى بعد ذلك الرسومات الرياضية والتي كان أشهرها ، محمد صلاح، رونالدينهو، إبراهيموفيتش، حسام غالي، رمضان صبحي، قبل أن يختتمها برسمي ثلاثي بوكا جونيورز قبل مواجهتهم المرتقبة أمام ريفر بليت، نظرًا لتشجيعه الكبير هو وصاحب المقهى لهذا الفريق العريق.

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