اونلاين | شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر YALLA BOCA كورة لايف اونلاين beIN LIVE ماتش البوكا والريفرNOW

بث مباشر لمباراة ريفر بليت ضد بوكا جونيورز كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب “المونيمونتال”، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين ريفر بليت ضد بوكا جونيورز، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس لكرة القدم.

يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت ضد بوكا جونيورز، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلق المميز رؤوف خليف.

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت ضد بوكا جونيورز، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.

كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة ريفر بليت ضد بوكا جونيورز في تمام الثانية عشر والنصف صباح يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر بتوقيت جرينتش، والواحدة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

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كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل ريفر بليت في مواصلة تفوقه على بوكا جونيورز بعد تفوقه عليه في أخر 6 مباريات جمعت بينهما بتحقيق الفوز في 4 لقاءات والتعادل في مواجهتين.

كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة ريفر بليت ضد بوكا جونيورز، حيث أنتهت أخر مباراة جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري الأرجنتيني الممتاز، بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الخامسة RiverPlate ONLINE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويتطلع مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي ريفر بليت لوضع قدمًا في الدور النهائي من البطولة القارية بالفوز على ملعبه ووسط جماهيره، قبل أن يواجهه في الإياب خارج قواعده.

الأسطورة livehd7 لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين، حيث تأهل ريفر بليت للدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره سيرو بورتينو الباراجواياني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الفريق، بينما تأهل بوكا جونيورز للدور ذاته بعد فوزه على ليجا دي كويتو الإكوادوري بثلاثة أهداف دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.