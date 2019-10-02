اونلاين | يلا شوت GOAL PLUS مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش بوكا جونيورز وريفر بليت متعدد NOW

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كورة أونلاين تابع البث المباشر لمباراة فريق ريفيربليت مع فريق بوكا جونيورز في ديربي أرجنتيني بين الفريقين يوم الأربعاء 2 أكتوبر، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس COOL KOORA.

يلا شوت بلس وستقام المباراة بين بوكا جونيورز وريفربليت يوم 2 أكتوبر في الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت المغرب YALA SHOOOT PLUS.

كورة ستار بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في شهر نوفمبر القادم KOORA STAR وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي BEIN MATSH.

يلا كورة ونجح فريق ريفير بليت الأرجنتيني في الصعود لدور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس، وذلك على حساب فريق سيرو بورتينو البارجوياني، بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد YALA KOORA، وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين في نصف نهائي أكبر البطولات الأندية في أمريكا الجنوبية KOORA ONLINE.

جول كورة بينما تأهل فريق بوكا جونيورز على حساب فريق ليجا دي كيتو، بعد الفوز عليه في الذهاب خارج ملعبه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، والتعادل في الإياب بنتيجة سلبية GOAL KOORA يلا تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر البث الحي المباشر على اليوتيوب بدون تقطيع وعلى بث الأسطورة ALOSTORA.