شكرا لقرائتكم خبر عن "جوميز" كابوس الأندية القطرية في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

نشرت صحيفة الرياضية السعودية إحصائية للاعب الفرنسي جوميز، مهاجم نادي الهلال، أوضحت فيها تفوقه علي الأندية القطرية ببطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

واستطاع جوميز أن يسجل هدفين في مرمي السد القطري، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بدوري أبطال أسيا، وثلاثة أهداف في مرمى مواطنه الدحيل، ضمن منافسات دور المجموعات من البطولة الآسيوية.

ووضع الزعيم السعودي قدما في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعد اكتساحه لنادي السد القطري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ستاد جاسم بن حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.