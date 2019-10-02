- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "جوميز" كابوس الأندية القطرية في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل
نشرت صحيفة الرياضية السعودية إحصائية للاعب الفرنسي جوميز، مهاجم نادي الهلال، أوضحت فيها تفوقه علي الأندية القطرية ببطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.
واستطاع جوميز أن يسجل هدفين في مرمي السد القطري، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بدوري أبطال أسيا، وثلاثة أهداف في مرمى مواطنه الدحيل، ضمن منافسات دور المجموعات من البطولة الآسيوية.
ووضع الزعيم السعودي قدما في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعد اكتساحه لنادي السد القطري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ستاد جاسم بن حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر "جوميز" كابوس الأندية القطرية في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.