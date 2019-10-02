شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الرائد والان مع التفاصيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته على ملعبه الرئيسي بالأحساء، بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من اللاعبين القدامى، استعداداً لمواجهة الرائد في الدوري السعودي.

ويستعد الفتح لمواجهة الرائد الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء بقيادة المدير الفني السيد فتحي الجبال، حيث قسّم اللاعبين لمجموعتين طبقت من خلالهما عدد من الجمل التكتيكية على المستويين الهجومي والدفاعي.

وأقيمت من خلال تلك التدريبات مناورة عبر مساحة ثلثي الملعب، واختتمت التدريبات بتمارين الإطالة.

يذكر أن الرائد يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الفتح المركز الأخير بدون نقاط.