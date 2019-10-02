شكرا لقرائتكم خبر عن غلاف صحيفة "الرياضية": الهلال يهدم "سد قطر" والان مع التفاصيل

نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية غلافها الصادر اليوم الأربعاء، تحت عنوان" الهلال يهدم سد قطر"، وذالك بعد اكتساح نادي الهلال نظيره السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا، على ملعب "جاسم بن حمد" ليقترب الزعيم من بلوغ المباراة النهائية الثالثة في 5 أعوام.

ونجح نادي الهلال في العودة بالنتيجة بعدما قلب تأخره بهدف، في الدقيقة 15 عن طريق جوميز بالخطأ في مرماه، الذي عاد وسجل هدف التعادل في الدقيقة 34، وتمكن الهلال من تسجيل هدفه الثاني عن طريق علي بليهي في الدقيقة 45، وأحرز الزعيم هدفه الثالث في الدقيقة 60، عن طريق الهاجري بالخطأ في مرماه بل، وأخيرا الرابع في الدقيقة 67 عن طريق الشلهوب.

ومن المقرر أن تلعب مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بين الهلال السعودي ونظيره نادي السد القطري، يوم 22 أكتوبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.