- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن غلاف صحيفة "الرياضية": الهلال يهدم "سد قطر" والان مع التفاصيل
نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية غلافها الصادر اليوم الأربعاء، تحت عنوان" الهلال يهدم سد قطر"، وذالك بعد اكتساح نادي الهلال نظيره السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا، على ملعب "جاسم بن حمد" ليقترب الزعيم من بلوغ المباراة النهائية الثالثة في 5 أعوام.
ونجح نادي الهلال في العودة بالنتيجة بعدما قلب تأخره بهدف، في الدقيقة 15 عن طريق جوميز بالخطأ في مرماه، الذي عاد وسجل هدف التعادل في الدقيقة 34، وتمكن الهلال من تسجيل هدفه الثاني عن طريق علي بليهي في الدقيقة 45، وأحرز الزعيم هدفه الثالث في الدقيقة 60، عن طريق الهاجري بالخطأ في مرماه بل، وأخيرا الرابع في الدقيقة 67 عن طريق الشلهوب.
ومن المقرر أن تلعب مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بين الهلال السعودي ونظيره نادي السد القطري، يوم 22 أكتوبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر غلاف صحيفة "الرياضية": الهلال يهدم "سد قطر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.