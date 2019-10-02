شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع أمام سالزبورج بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

نشرت صحيفة "ليفربول ايكو" المقربة من النادي الإنجليزي، التشكيل المتوقع للريدز لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي: حراسة المرمي: ادريان Advertisements خط الدفاع: أرنولد_ روبيرتسون_ فان دايك_ جوميز. خط الوسط: هنديرسون_ فابينهو_ فينالدوم. خط الهجوم: محمد صلاح_ فيرمينو_ ساديو ماني. ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، علي ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي.

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