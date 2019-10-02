شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الهلال تعود للرياض بعد اكتساح السد في آسيا والان مع التفاصيل
عادت منذ قليل بعثة نادي الهلال السعودي الي الرياض بعد اكتساح نادي السد القطري في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.
واستطاع نادي الهلال أن يفوز على نظيره نادي السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.
ونجح نادي الهلال في العودة للنتيجة بعد ما تأخر بهدف في الدقيقة 15 عن طريق جوميز بالخطأ في مرماه الذي عاد وسجل هدف التعادل في الدقيقة 34 وتمكن الهلال من تسجيل هدفه الثاني عن طريق علي بليهي في الدقيقة 45 وسجل الهلال هدفه الثالث في الدقيقة 60 عن طريق الهاجري بالخطأ في مرماه بل وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 67 عن طريق الشلهوب.
ومن المقرر أن تلعب مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي ونظيره نادي السد القطري يوم 22 أكتوبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
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