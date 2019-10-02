شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يستقر على ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل

نجح فريق بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو من صفوف برشلونة، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم .

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أنه قد أتم بايرن ميونيخ تعاقده مع فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة من صفوف برشلونة، مع وجود بند شراء غير إلزامي في عقد اللاعب، يتيح إمكانية الشراء

وتابع الموقع الفرنسي، أنه قد وصل كوتينيو إلى برشلونة في 2018، لكنه لم يجد نفسه أبدًا في كتالونيا، بعدما كان ظهر بصورة رائعة بقميص ليفربول، ليقرر البلوجرانا إعارته لصفوف بايرن ميونيخ الألماني لمدة موسم واحد، مع وضع بند شراء غير إلزامي، ليعود اللاعب من جديد للتألق بقميص النادي البافاري، قبل أن يخرج مديره الفني نيكو كوفاتش للدفاع عنه قائلًا : "فيليب لا يحتاج لإثبات شئ، في بعض الأحيان يبدو أنه يرقص مع الكرة ، يجب أن يقال بهذه الطريقة، إنه يعرف بالضبط ما يجب القيام به ومتى وكيف وأين مع الكرة.

ووفقًا للمعلومات التي نشرها موقع "جول"، فإن فيليب كوتينيو يمكن أن يستمر في ألمانيا، حيث أصبح اللاعب أحد أهم الأعمدة الأساسية للفريق البافاري، خصوصًا بعدما نجح في التألق والاستحواذ على إعجاب زملائه وإدارة فريقه، وهو ما سيجبر بايرن ميوينخ على دفع 120 مليون يورو لصالح برشلونة، حال استقر النادي الأحمر على ضم كوتينيو بصورة نهائية .