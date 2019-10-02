شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يقود التشكيل المثالي لليجا في سبتمبر والان مع التفاصيل
أعلن موقع "SofaScore"عن التشكيل المثالي للدوري الإسباني لا ليجا خلال شهر سبتمبر ، والذي تصدره البرازيلي آرثر ميلو نجم فريق برشلونة، بعدما ظهر بصورة رائعة رفقة البرسا خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه يعتبر آرثر ميلو لاعب خط وسط برشلونة، أفضل لاعب في شهر سبتمبر خلال بطولة الليجا، بعدما ظهر نجم الوسط بصورة جيدة رفقة البلوجرانا .
أحرز الدولي البرازيلي هدفين ، ضد أوساسونا وفياريال ، وأصبح أحد أهم الأعمدة الرئيسية في خطط إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة .
وجاء التشكيل المثالي لليجا خلال شهر سبتمبر كالأتي :-
حراسة المرمى: روي سيلفا (غرناطة) .
خط الدفاع : داني كارفخال (ريال مدريد) ، ياري ألفاريز (أتلتيك بلباو)، إينيجو مارتينيز (أتلتيك بلباو) ، رينان لودي (أتلتيكو مدريد) .
خط الوسط : توني كروس (ريال مدريد)، مارتن أوديجارد(ريال سوسيداد)، مايكل أوريزال (ريال سوسيداد)، آرثر ميلو (برشلونة) .
خط الهجوم : كريم بنزيما (ريال مدريد)، جيرارد مورينو (فياريال)
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