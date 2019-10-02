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نجم برشلونة يقود التشكيل المثالي لليجا في سبتمبر

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أعلن موقع "SofaScore"عن التشكيل المثالي للدوري الإسباني لا ليجا خلال شهر سبتمبر ، والذي تصدره البرازيلي آرثر ميلو نجم فريق برشلونة، بعدما ظهر بصورة رائعة رفقة البرسا خلال الفترة الأخيرة .

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه يعتبر آرثر ميلو لاعب خط وسط برشلونة، أفضل لاعب في شهر سبتمبر خلال بطولة الليجا، بعدما ظهر نجم الوسط بصورة جيدة رفقة البلوجرانا .

أحرز الدولي البرازيلي هدفين ، ضد أوساسونا وفياريال ، وأصبح أحد أهم الأعمدة الرئيسية في خطط إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة .

وجاء التشكيل المثالي لليجا خلال شهر سبتمبر كالأتي :-

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حراسة المرمى: روي سيلفا (غرناطة) .

خط الدفاع : داني كارفخال () ، ياري ألفاريز (أتلتيك بلباو)، إينيجو مارتينيز (أتلتيك بلباو) ، رينان لودي (أتلتيكو مدريد) .

خط الوسط : توني كروس (ريال مدريد)، مارتن أوديجارد(ريال سوسيداد)، مايكل أوريزال (ريال سوسيداد)، آرثر ميلو (برشلونة) .

خط الهجوم : كريم بنزيما (ريال مدريد)، جيرارد مورينو (فياريال)

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