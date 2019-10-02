الامارات | الشارقة يفقد خدمات سيف راشد أمام «الزعيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يفقد خدمات سيف راشد أمام «الزعيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، أن الفريق سيفقد خدمات لاعبه سيف راشد خلال مباراته المرتقبة غداً أمام العين، ضمن الجولة الثالثة في دوري الخليج العربي بسبب تعرضه للإصابة عقب مباراة كلباء الأخيرة، مشيراً إلى أن اللاعب بحاجة إلى راحة لمدة أسبوعين، لافتاً في الوقت ذاته إلى جاهزية ماجد سرور للمباراة بعد تعافيه من الإصابة.

وأكد العنبري صعوبة مواجهة فريق كبير مثل العين، وقال في المؤتمر الصحافي أمس: سنخوض المباراة بأسلوب جماعي وتركيز عال. وأضاف: «نعرف جيداً صعوبة المباراة ونحترم العين كونه يضم مجموعة من أفضل اللاعبين في الدوري، لكننا نسعى لتقديم مباراة جيدة». وأضاف «بالنسبة لي فأنا فخور بلاعبي، وأتمنى الاستمرار بالمستوى ذاته الذي قدمناه حتى الآن».

وأكد العنبري أن الفريق سيفقد أيضاً خدمات اللاعب الحسن صالح بسبب الإيقاف. وأشار إلى أن استعدادات الفريق جيدة للمباراة حتى يتمكن الفريق من الظهور الجيد ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.