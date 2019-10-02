الامارات | مدرب العين: حضور 10 آلاف من جمهور «الملك»لا يقلقني

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين: حضور 10 آلاف من جمهور «الملك»لا يقلقني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلل مدرب فريق العين، الكرواتي إيفان ليكو، من حجم الصعوبات التي يمكن أن يواجهها لاعبو فريقه أمام الشارقة مساء غد في ظل اعتزام 10 آلاف متفرج من جماهير «الملك» حضور لقاء القمة الذي يقام ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، مؤكداً أن «حضور 10 آلاف من جمهور الشارقة لا يقلقني». وقال في المؤتمر الصحافي: «لا يوجد لدينا أي عذر سواء لعبنا على أرضنا أو في الخارج، وبالتأكيد ستكون مباراة صعبة لأننا نخوض المواجهة على أرضهم وفي حضور جماهيرهم، لكن كما أقول دائماً فإن العين لديه أفضل فريق به مجموعة من اللاعبين في الدولة، وأوجه رسالة لجماهير فريقي بأنني أنتظرهم مساء الخميس في الشارقة».

وأكد الكرواتي ليكو أن فريقه خاض مباراة الوصل في الجولة الماضية وكان يلعب على أرضه، وقال: «في تلك المباراة شعرت كما لو كنا نلعب في استاد هزاع بن زايد، بسبب الحضور الغفير لدى جماهير فريقنا، لقد لعبوا دوراً كبيراً في بث روح الحماسة في نفوس لاعبي الفريق». وأعلن إيفان ليكو عن غياب الثلاثي؛ البرازيلي كايو كانيدو والجزائري عبدالرحمن مزيان والدولي محمد عبدالرحمن «عجب» عن مواجهة الغد، وقال: «الثلاثي مصاب ويحتاجون للعلاج، بالنسبة لكايو فهو نجم الانتقالات الصيفية، وبالتأكيد الفريق يفتقده، مع ذلك علينا النظر للفريق كله وليس للاعبين بعينهم».

العين يعلن غياب الثلاثي؛ البرازيلي كايو كانيدو، والجزائري عبدالرحمن مزيان، والدولي محمد عبدالرحمن.