الامارات | جاني: تقرير الحكم يمنع إعادة نصف نهائي كأس الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن جاني: تقرير الحكم يمنع إعادة نصف نهائي كأس الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عبدالملك جاني، أن قرار عدم إعادة مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد بين خورفكان وشباب الأهلي في واقعة «الأرضية المنزلقة» استند إلى لوائح لجنة الصالات، والتعميم السنوي الذي منح حكم المباراة الصلاحية الكاملة بإقامة المباراة أو إيقافها أو طلب إعادتها بسبب أي ظروف طارئة تحصل أثناء سريان المباراة. وأوضح جاني لـ«الإمارات اليوم» أن حكم المباراة أكد في تقريره بعد المباراة أن ظروف المباراة كانت طبيعية، ولا تستدعي أي تدخل طارئ بإعادتها أو أي شيء آخر من هذا القبيل، وقد تم اعتماد تقرير الحكم، وانتفت حاجة الإلغاء، مؤكداً أن اللجنة التنفيذية اتخذت قرارها بناءً على اللوائح الرسمية.

كما بارك رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عبدالملك جاني، فوز البطائح التاريخي بكأس الاتحاد، بعد تغلبه على خورفكان 6-1، أول من أمس. وقال: «فوز البطائح يعني بزوغ نجم جديد في سماء كرة الصالات، وفوزه باللقب في ظل وجود أندية قوية وعريقة باللعبة، مثل الظفرة والنصر وشباب الأهلي وخورفكان ودبا الحصن، يبعث برسالة تحذير قوية لفرق الصالات بالمنافس القوي القادم، وأن على الفرق المشاركة في بطولات الصالات أن تدرك أن البطولة حق للجميع، ولن تقتصر على أي فريق، ما يشعل المنافسة، ويرفع من سقف العمل، ويعطي إشارة بأن رقعة المنافسة ستتسع، بما يخدم الرياضة الإماراتية بشكل بارز».

وشهدت المباراة النهائية للنسخة الـ11 من بطولة كأس الاتحاد لكرة القدم الصالات، التي أقيمت أول من أمس، في ملعب اتحاد كلباء، تتويج البطائح باللقب، ليحصل على أول كأس في منافسات الصالات، وأول بطولة على مستوى الفريق الأول.